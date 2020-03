Coronavirus et JO de Tokyo: "Il n'y a pas de solution idéale" (CIO)

"Il n'y a pas de solution idéale dans cette situation", a estimé mercredi le Comité international olympique (CIO) alors qu'en réaction à la pandémie du coronavirus, des appels au report des Jeux olympiques de Tokyo-2020 (24 juillet-9 août) se font entendre.

"C'est une situation exceptionnelle qui appelle des solutions exceptionnelles", a déclaré un porte-parole du CIO, alors que des réunions se poursuivent mercredi entre le président de l'instance, les comités nationaux olympiques (CNO) et des représentants des sportifs.

Mardi, le CIO avait estimé "pas nécessaire de prendre des décisions radicales", au moment même où l'UEFA reportait d'un an l'Euro de football.

Mais des sportifs, inquiets pour leur santé et dont certains n'ont, de plus, pas encore pu se qualifier en raison de l'annulation de nombreuses épreuves, prennent la parole pour appeler au report des Jeux et à une décision rapide du CIO.

Le recordman du monde du décathlon Kévin Mayer, qui peut prétendre à un titre olympique à Tokyo, a ainsi déclaré dans le journal L'Equipe qu'il "aimerai(t) vraiment qu'ils reportent les Jeux, qu'ils ne les annulent pas".

L'ancienne hockeyeuse sur glace Hayley Wickenheiser, membre du CIO, a qualifié d'"insensible et irresponsable" la position de son instance.

"Cette crise est plus grande que les Jeux olympiques", a insisté celle qui a remporté avec l'équipe féminine du Canada quatre médailles d'or olympiques consécutives entre 2002 et 2016. "Nous ne savons pas ce qui se passera dans les prochaines 24 heures, encore moins dans trois mois".

Dans une déclaration transmise à l'AFP, un porte-parole du CIO a répondu mercredi qu'il n'y a "pas de solution idéale dans cette situation, c'est pourquoi nous comptons sur la responsabilité et la solidarité des athtlètes".

"C'est une situation exceptionnelle qui appelle des solutions exceptionnelles. Le CIO est déterminé à trouver une solution qui aura l'impact le plus faible sur les athlètes, tout en protégeant l'intégrité de la compétition et ls santé des athlètes", a-t-il ajouté.

Après une réunion téléphonique mardi avec les fédérations internationales pour évoquer la question épineuse des qualifications, le CIO poursuit mercredi et jeudi des réunions avec les CNO et les représentants des sportifs.

Mardi, la CIO a annoncé que seuls "57%" des quelque 11.000 sportifs qui doivent participer sont déjà qualifiés pour les JO de Tokyo.

Pour les 43% de places restantes, l'instance a assuré qu'elle travaillerait avec les fédérations internationales afin d'apporter "les modifications pratiques nécessaires à leurs systèmes de qualification respectifs".