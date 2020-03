Confinement coronavirus: quelles règles pour les parents d'enfants en garde alternée?

A cause du coronavirus en Belgique, nos libertés individuelles sont restreintes, mais ce n'est que temporaire et c'est pour notre bien à tous.

Que peut-on encore faire? Pour rappel, on peut bien sûr se rendre au travail (s'il n'y a pas de possibilité de télétravail), on peut faire ses courses (seul de préférence), on peut se balader en famille (avec les personnes qui vivent sous le même toit). On peut également prendre les transports en commun mais l'offre est évidemment réduite.

On peut faire du sport seul ou à deux (vélo, courir...) et prendre l'air avec un ami (un seul) ou toute la famille, c'est possible.

Quels déplacements sont désormais interdits? Les voyages non-essentiels sont à tout le moins déconseillés voire interdits. Interdit aussi de se rassembler en groupe, de faire du sport à plusieurs et puis interdiction de ne pas respecter cette distance de sécurité d'1m50.



D'autres questions nous sont posées via notre bouton orange Alertez-nous:

"Mes enfants sont en gardes alternées, puis-je aller les voir?" "Bien sûr rien ne change de ce côté-là, c'est le bon sens qui prévaut. Forcément si l'autre parent est atteint ou si il est suspecté d'être atteint, il ne faut pas y aller mais pour le reste rien ne change à ce propos", rappelle notre journaliste Dominique Demoulin.

Quid des enterrements? Peut-on assister aux funérailles d'un proche en cette période? "Oui bien sûr, les enterrements ont lieu, mais uniquement dans l'intimité en tout petit comité. Pas question en ce moment de se serrer dans les bras. C'est un petit peu difficile si on enterre un proche, mais malheureusement là aussi il faut le respecter", indique notre journaliste.

