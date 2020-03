Sportifs, artistes, politiques: les personnalités contaminées par le coronavirus

Le footballeur français Blaise Matuidi, l'acteur américain Tom Hanks et sa femme ou encore la légende de l'afro-jazz Manu Dibango figurent parmi les personnalités touchées par le coronavirus à travers le monde.

- Artistes -

Tom Hanks et sa femme, l'actrice et chanteuse Rita Wilson, ont été les premières stars hollywodiennes à officialiser leur infection le 12 mars. Tous deux sont sortis au bout de quelques jours de l'hôpital de Gold Coast, ville située sur le littoral Est de l'Australie.

L'acteur britannique Idris Elba a également annoncé lundi avoir été testé positif et s'est placé à l'isolement.

Le saxophoniste camerounais et légende de l'afro-jazz Manu Dibango, âgé de 86 ans, a lui été hospitalisé pour cause de coronavirus. Il "se repose et récupère dans la sérénité", selon sa page Facebook officielle.

Agé de 70 ans, l'écrivain chilien Luis Sepulveda, qui réside dans le Nord de l'Espagne, a contracté le virus et est toujours hospitalisé. Il a ressenti les premiers symptômes le 25 février, deux jours après être rentré d'un festival littéraire au Portugal.

- Sport -

Blaise Matuidi, champion du monde de football avec l'équipe de France en 2018, est à l'isolement volontaire à domicile depuis le 11 mars après avoir été testé positif. Son club, la Juventus Turin, avait auparavant annoncé que le défenseur italien Daniele Rugani avait été contaminé.

Par précaution, leur coéquipier Cristiano Ronaldo est en isolement depuis plusieurs jours sur son île natale de Madère, bien qu'il ne présente aucun symptôme. Sur les réseaux sociaux, il a appelé ses fans à respecter les consignes sanitaires.

En Angleterre, l'entraîneur d'Arsenal, l'Espagnol Mikel Arteta, a été annoncé positif au coronavirus, tout comme un joueur de Chelsea.

Sept basketteurs de la NBA sont désormais testés positifs, les derniers en date étant quatre joueurs des Brooklyn Nets dont la star Kevin Durant, après Rudy Gobert et Donovan Mitchell (Utah Jazz), et un joueur des Pistons de Detroit, identifié par des médias américains comme Christian Wood.

Deux cyclistes présents à l'UAE Tour (Tour des Emirats) ont été annoncés malades, le Russe Dmitry Strakhov et le Colombien Fernando Gaviria.

- Politiques -

Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, est en isolement depuis le 13 mars, pour deux semaines, sa femme Sophie Grégoire Trudeau ayant été testée positive. Il a tenu mardi une conférence de presse devant sa résidence pour appeler les Canadiens à prendre leur mal en patience.

Les gouvernements de plusieurs pays (Espagne, France, Royaume-Uni, Iran, Pologne, Norvège, Maroc) ont un ou plusieurs membres affectés.

Le ministre australien de l'Intérieur Peter Dutton est hospitalisé après avoir été testé positif. Il avait récemment rencontré Ivanka Trump, la fille et conseillère de Donald Trump.

Le président américain, qui s'est finalement plié au test après avoir été en contact avec des personnes testées positives, a annoncé samedi dernier ne pas être contaminé.

Le président brésilien Jair Bolsonaro, qui a été testé, a annoncé le 13 mars sur son compte Facebook ne pas être porteur du coronavirus, assortissant cette information d'une photo sur laquelle il fait un bras d'honneur. Un de ses ministres clé, le général Augusto Heleno, a annoncé mercredi avoir été testé positif.