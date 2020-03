Le port d'Anvers assure "la continuité" de ses activités

(Belga) Le port d'Anvers reste ouvert et assure la continuité de ses activités en dépit des nouvelles mesures renforcées prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. "Le port fait partie des infrastructures essentielles du pays. "La chaîne logistique et l'approvisionnement de notre pays sont ainsi sécurisés", explique le port.

Un groupe de travail spécial avait déjà été mis en place la semaine dernière comprenant des organisations d'employeurs et des services gouvernementaux pour aider le port à maintenir ses services opérationnels. "Le port d'Anvers est un pivot crucial dans l'approvisionnement du pays et d'une grande partie de l'Europe", souligne l'autorité portuaire. "Les marchandises essentielles telles que la nourriture, les carburants et autres matériaux et matières premières nécessaires au maintien en activité d'autres entreprises essentielles continueront d'être transportées par notre port dans les semaines à venir. Des mesures de sécurité pour les travailleurs ont été prises à l'instar de nombreuses entreprises: distance de sécurité d'1,5m entre personne, hygiène des mains et confinement à domicile en cas de symptômes. (Belga)