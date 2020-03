Un corps a été repêché dans le canal à Anderlecht

Un corps a été retrouvé mercredi vers 14h00 dans le canal de Bruxelles, à hauteur du quai d'Aa à Anderlecht, selon une information diffusée dans l'après-midi par la RTBF et confirmée par une porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Saint-Gilles et Forest).



Il s'agit d'un homme, qui est majeur. L'état du corps suggère que le décès remonte à quelques jours. Les analyses permettront d'estimer la date du décès. L'enquête devra permettre de déterminer s'il y a eu intervention d'un tiers ou s'il s'agit d'un suicide. Les pompiers ont été mobilisés sur les lieux pour sortir le corps de l'eau. La police a délimité un périmètre de sécurité. Le parquet, un légiste et le laboratoire de la police fédérale sont descendus sur les lieux.