Le club de Liga espagnole d'Alavés confirme 15 cas, dont trois joueurs

(Belga) Quinze cas positifs au nouveau coronavirus ont été diagnostiqués au sein du club de football d'Alavés en Espagne, a déclaré la formation de Vitoria-Gasteiz dans un communiqué mercredi.

"Le groupe Alavés - Baskonia a détecté 15 cas positifs au coronavirus. Trois d'entre eux concernent des joueurs de l'équipe première du Deportivo Alavés, sept du staff technique. Aucun cas n'a été détecté dans (l'équipe de basket) de Baskonia", a indiqué le club basque. "Cinq autres employés du club sont aussi affectés", a précisé Alavés, ce qui fait un total de quinze personnes atteintes du nouveau coronavirus au sein de la formation. Alavés a toutefois tenu à préciser que toutes "les personnes testées sont asymptomatiques et en bon état de santé". Le club de Vitoria-Gasteiz avait déjà annoncé avoir détecté deux cas positifs au sein de structure sportive, samedi dernier. Alavés est le troisième club de Liga espagnole touché par le coronavirus, après l'Espanyol Barcelone et Valence. Le Pays basque, et plus précisément la ville de Vitoria-Gasteiz, siège du club d'Alavés, est un des principaux foyers de cette épidémie en Espagne, avec près de mille cas enregistrés dans la région selon les derniers bilans transmis par les autorités sanitaires ce mercredi. (Belga)