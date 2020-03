Le CHU Saint-Pierre lance un appel aux dons pour acheter des respirateurs

(Belga) Pour l'ouverture prochaine de sa deuxième unité de soins intensifs dédiée au Coronavirus, le CHU Saint-Pierre appelle ce mercredi aux dons afin de pouvoir acheter une dizaine de respirateurs.

Cette unité a été mise en place en moins de 48 heures grâce au travail acharné des équipes. Le personnel a cependant besoin de 10 respirateurs pour soigner les patients les plus sévèrement atteints. Chaque respirateur coûte entre 30.000 et 50.000 euros par respirateurs. L'hôpital espère pouvoir les acquérir d'ici 6 jours et ouvrir dès lors l'unité. Pour l'instant, l'accent est mis sur la formation du futur personnel de l'unité. Les dons sont déductibles fiscalement dès 40 euros. Ils sont à verser sur le compte projet de la Fondation Roi Baudouin créé à cet effet, à savoir le compte BE10 0000 0000 0404. Les donateurs peuvent indiquer la communication structurée "128/3222/00076" ou le message "L83222.000 : Bruxelles - CHU Saint-Pierre". Les dons peuvent être effectués en ligne via le lien https://donate.kbs-frb.be/b?cid=89&lang=fr_FR Le CHU dispose aujourd'hui de 35 respirateurs et souhaiterait donc passer à 45 lits de soins intensifs. Aujourd'hui, seuls 10 patients occupent la première unité de 35 places. L'hôpital se prépare à la suite de l'épidémie en créant des places équipées supplémentaires. (Belga)