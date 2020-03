Coronavirus en Belgique: l'hôpital Saint-Pierre a besoin d'une dizaine de respirateurs et fait appel aux dons

Le coronavirus en Belgique pousse certains malades, les plus vulnérables car très âgés ou avec un système immunitaire affaibli, aux soins intensifs où ils nécessitent parfois un respirateur car la maladie CoVid-19 affecte essentiellement les voies respiratoires.

Pour l'ouverture prochaine de sa deuxième unité de soins intensifs dédiée au Coronavirus, le CHU Saint-Pierre appelle ce mercredi aux dons afin de pouvoir acheter une dizaine de respirateurs.



Cette unité a été mise en place en moins de 48 heures grâce au travail acharné des équipes. Le personnel a cependant besoin de 10 respirateurs pour soigner les patients les plus sévèrement atteints. Chaque respirateur coûte entre 30.000 et 50.000 euros par respirateurs.

L'hôpital espère pouvoir les acquérir d'ici 6 jours et ouvrir dès lors l'unité. Pour l'instant, l'accent est mis sur la formation du futur personnel de l'unité. Les dons sont déductibles fiscalement dès 40 euros. Ils sont à verser sur le compte projet de la Fondation Roi Baudouin créé à cet effet, à savoir le compte BE10 0000 0000 0404. Les donateurs peuvent indiquer la communication structurée "128/3222/00076" ou le message "L83222.000 : Bruxelles - CHU Saint-Pierre". Les dons peuvent être effectués en ligne via le lien https://donate.kbs-frb.be/b?cid=89&lang=fr_FR Le CHU dispose aujourd'hui de 35 respirateurs et souhaiterait donc passer à 45 lits de soins intensifs. Aujourd'hui, seuls 10 patients occupent la première unité de 35 places. L'hôpital se prépare à la suite de l'épidémie en créant des places équipées supplémentaires.

