Coronavirus - La taskforce économique fédérale se réunira pour la première fois jeudi

(Belga) L'Economic Risk Management Group (ERMG) se réunira pour la première fois jeudi, à 18h00, à la Banque Nationale Belge, a annoncé mercredi le cabinet de la Première ministre Sophie Wilmès.

Cette plate-forme est un peu le pendant du Risk Management Group qui se concentre sur l'aspect sanitaire de la crise. Présidée par le gouverneur de la Banque nationale, Pierre Wunsch, et l'ex-président du Boerenbond, Pier Vantemsche, elle a pour objectif d'assurer la gestion des risques économiques et macroéconomiques liés à la propagation du Covid-19 en Belgique. L'ERMG aura comme objectifs, entre autres, de suivre en continu la situation économique dans le pays, d'identifier les activités économiques dites "critiques" afin d'en garantir leur continuité, d'identifier les compléments aux mesures adoptées pendant la crise pour soutenir les acteurs économiques et de définir les propositions d'actions qui seront nécessaires lors de la sortie de crise. L'Economic Risk Management Group s'appuie sur deux piliers: une cellule de suivi, constituée de membres d'institutions publiques (BNB, Bureau fédéral du Plan), de représentants du monde économique, de partenaires sociaux et d'experts, qui suivra la situation économique du pays et appréciera en continu le risque; et un groupe central, composé entre autres de représentants du gouvernement fédéral, des entités fédérées mais aussi de la cellule de suivi susmentionnée, et qui définira les mesures à prendre pour réduire les effets du Covid-19 sur l'économie. (Belga)