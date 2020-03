Coronavirus - Le ministre Goffin demande aux Belges à l'étranger, désireux de revenir, de se manifester

(Belga) Le ministre belge des Affaires Etrangères Philippe Goffin a encouragé mercredi les Belges temporairement à l'étranger à prendre rapidement leurs dispositions s'ils veulent revenir au pays et à contacter en premier lieu leur tour-opérateur, leur organisme de voyage ou leur compagnie aérienne.

"De plus en plus de pays fixent, avec des préavis souvent très courts, des mesures d'interruption des lignes aériennes avec la Belgique; il faut donc prendre les mesures nécessaires pour un retour rapide. Mes services mettent aussi tout en œuvre afin de trouver des solutions quand les lignes commerciales font défaut. Je vous assure que c'est là notre priorité absolue", a notamment écrit le ministre Goffin, à l'attention de ce public. Le ministre des Affaires Etrangères a invité ces personnes à s'inscrire sur le site www.travellersonline.diplomatie.be, afin de permettra aux services consulaires d'être en contact direct avec celles et ceux qui sont en voyage à l'étranger afin de les informer au mieux. Jusqu'à présent, 27.000 Belges en déplacement à l'étranger se sont inscrits sur Travellers Online. "Nous devons être conscients que le seul moyen de combattre et de ralentir la progression rapide de la pandémie, en Belgique et ailleurs dans le monde, est de limiter au strict minimum nos déplacements et nos interactions physiques", a encore dit le ministre. M. Goffin a par ailleurs invité les Belges qui résident habituellement en dehors de l'espace de l'Union Européenne à limiter leurs déplacements dans les 30 jours à venir, un nombre croissant de pays adoptant des mesures de quarantaine ou fermant leurs frontières de sorte que le franchissement de celles-ci ne peut plus être garanti. Il leur a demandé de suivre scrupuleusement les recommandations des autorités locales. Le SPF Affaires Etrangères a ouvert un centre d'appels disponible tous les jours de 09h00 à 20h00 au 02/501 4000 pour assister les Belges à l'étranger. (Belga)