Prévisions météo: le printemps s'installe-t-il pour de bon ?

Ce matin, de larges éclaircies seront encore possibles sur la moitié est du pays, et éventuellement aussi sur le centre, avec quelques bancs de brouillard. Dans l'ouest du pays, les nuages bas et les brumes seront plus tenaces et pourraient y laisser échapper quelques gouttes de bruine.

L'après-midi, nous prévoyons un ciel partiellement à très nuageux partout. Quelques ondées localisées seront possibles au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Les maxima se situeront autour de 9 ou 10 degrés à la côte, entre 11 et 13 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et entre 12 et 15 degrés ailleurs. Le vent sera d'abord faible de direction variable, avant de graduellement s'orienter au secteur nord à nord-est et devenir faible à modéré.