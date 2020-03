Le coronavirus perturbe le travail des banques alimentaires

Le coronavirus en Belgique a contraint le gouvernement à prendre des décisions drastiques pour éviter sa diffusion. Il est demandé aux Belges de limiter les déplacements à l'essentiel.

En Belgique, 170.000 personnes, via 623 associations locales, bénéficient de l’aide et de la nourriture fournie par les banques alimentaires. Depuis l’apparition du Coronavirus, les mesures sanitaires ont été renforcées. Le matériel est nettoyé toutes les 3 heures, le personnel se lavent les mains régulièrement.

Mais les banques alimentaires sont très inquiètes, elles commencent à ressentir une diminution des activités des associations en raison de l’épidémie. De plus en plus de bénévoles ne participent plus à la distribution de vivre. Une grande majorité est en effet relativement âgée. Autre inquiétude, l’apparition d’un confinement généralisé qui pourrait conduire à l’arrêt de l’activité et donc de la distribution de vivre aux plus précarisés.

