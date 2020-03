Sur les sites de rencontre, on parle, le reste viendra plus tard

Plus de conversations et de temps pour se connaître: face au coronavirus, les sites de rencontre américains découragent désormais les rencontres en personne et encouragent la parole, une mini-révolution saluée par les femmes.

"Ce n'est PAS le bon moment pour aller dans un bar avec quelqu'un que vous avez rencontré", a tweeté en début de semaine OkCupid, l'un des principaux acteurs du marché.

"Utilisez FaceTime, Skype, les SMS, les appels, la messagerie de votre app...", a écrit le site de rencontre. "Tout ça est très romantique en ce moment."

Aucun des sites majeurs sollicités par l'AFP n'a souhaité communiquer de données quant à l'évolution de son trafic.

Mais il semble que leur fréquentation n'ait pas ralenti, au contraire, même si certains, comme l'universitaire et écrivain Matt Stoller, souhaiteraient qu'ils suspendent purement et simplement leurs activités.

"Finies les interactions entre inconnus facilitées par internet jusqu'à la fin de la crise", a-t-il tweeté.

"Je ne dirais pas que c'est plus difficile de trouver un +match+ (quand deux personnes veulent entrer en contact)", constate une étudiante de l'université texane de Tarleton State, qui ne souhaite pas voir publier son nom.

En congés actuellement, celle qui utilise les apps Tinder, Bumble et Hinge dit avoir rencontré de nouvelles personnes en ligne depuis que le coronavirus domine l'actualité américaine.

Blaguer sur le coronavirus est devenue l'accroche numéro un, même si son efficacité reste à prouver.

"Si ça donne l'impression que la personne ne prend pas la crise au sérieux ou qu'ils s'en moquent, ça ne va pas fonctionner pour moi", explique Lane Moore, humoriste et auteure.

Cette New-Yorkaise qui a créé un spectacle appelé "Tinder Live!", dans lequel elle utilise l'app en direct et improvise, voit dans la période actuelle une "opportunité".

Beaucoup d'hommes qu'elle rencontre sur Tinder veulent souvent écourter la conversation, dit-elle, à la faveur d'un rendez-vous en chair et en os.

"Mais nous sommes à une époque où il va falloir continuer à discuter", prévient-elle, pour cause de confinement.

De nouvelles règles que de nombreuses femmes accueillent favorablement, selon elle, "parce que c'est une occasion de trouver quelqu'un qui vous plaira dès la première fois et aussi de se sentir en sécurité".

- "Plus créatifs" -

Le site de rencontres Coffee Meets Bagel (CMB) a proposé plusieurs idées d'interactions originales à distance, comme la "Videogames Date", où deux personnes communiquent à distance en jouant ensemble en ligne.

"Nous essayons d'aider les utilisateurs à être plus créatifs" dans la limite des contraintes actuelles, explique Dawoon Kang, co-directrice de CMB.

Le site va aussi organiser un forum de discussion groupée, qui n'a pas vocation à générer des rencontres, mais à "partager" les impressions du moment, dit-elle. "Nous n'avons jamais fait ça."

"La distanciation sociale nous permet de nous concentrer sur les conversations et de consolider des relations ou d'en entamer de nouvelles", fait valoir Ileana Valdez, étudiante à l'université de Yale.

Avec cinq autres personnes, elle a monté, en quelques heures, un site de rencontres pour étudiants, dont les cours sont souvent suspendus et les campus désertés.

Ce site, baptisé OKZoomer - clin d'oeil à l'expression populaire "OK Boomer" qui se moque des baby-boomers - n'a pas encore une semaine mais déjà 6.500 inscrits, selon Ileana Valdez.

Pour cette étudiante en informatique, les grands sites de rencontre sont "dominés par la recherche du coup d'un soir".

Profitant d'une conjoncture exceptionnelle, OKZoomer permet, dit-elle, "aux gens de discuter d'abord et de poser les bases d'une relation qui aura du sens".

L'algorithme créé par OKZoomer ne privilégie ainsi pas la proximité géographique, contrairement aux sites de rencontre en ligne traditionnels.

Au temps du virus comme auparavant, les Etats-Unis, pays de l'entreprenariat, voit aussi d'autres sites, plus professionnels, sortir de terre, comme "Quarantine Together", qui propose des mises en relation à distance, avec une connotation amoureuse.

"Rapprochez-vous même quand vous ne pouvez pas vous approcher", dit le slogan de "Quarantine Together".

Fine analyste de Tinder et des sites de rencontre, Lane Moore ne croit pourtant pas à une révolution du "dating".

"J'imagine que quand tout ça se sera calmé", dit-elle, "les hommes qui ne voulaient pas avoir de conversation repasseront aux réponses monosyllabiques."