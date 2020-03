Coronavirus en Belgique: Dominique Demoulin répond à vos questions sur le confinement (vidéo)

Le coronavirus en Belgique nous pousse à revoir notre quotidien. Vous êtes nombreux à vous poser des questions. Pour y répondre, Dominique Demoulin était présente sur le plateau du journal de 13h.

Qu’en est-il des parcs à conteneur si on voulait profiter de cette période pour faire le tri chez soi?

En Wallonie: Il faut prévoir de la place chez soi pour stocker les caisses. Les parcs à conteneur sont fermés depuis mercredi matin.

A Bruxelles: Les parcs à conteneur sont toujours ouverts, ce qui est contradictoire puisqu’on déconseille à la population de circuler. Donc n’allez dans les parcs à conteneur bruxellois que si c’est vraiment indispensable.

Heureusement, il faut le préciser, la collecte des déchets continue en porte à porte. Les éboueurs risquent aussi d’être infectés par le coronavirus. Alors soyez prudent. Les mouchoirs en papier doivent être mis dans les poubelles fermées, et non pas avec les cartons et les papiers.

Contrôle technique: que faire si sa carte verte arrive à échéance dans les prochains jours?

Tous les contrôles techniques sont fermés. Les examens du permis de conduire sont reportés. Si votre carte verte arrive à échéance, tant pis. Vous pourrez plaider le Covid-19 et sans doute qu’il y aura un peu de compréhension.

Que faire si la voiture tombe en panne? Si internet ne fonctionne plus? Si l’évier est bouché? Est-ce que les réparateurs travaillent?

Les grandes entreprises du secteur de la construction sont fermées pour la plupart. En revanche, les petits indépendants qui travaillent seuls, qu’ils soient électricien, plombier, chauffagiste, ceux-là continuent à travailler et à se rendre chez les gens pour autant qu’il y ait une urgence évidemment. Donner un coup de peinture dans le salon n’est pas une urgence. Par contre, une fuite d’eau l’est. Il faut faire preuve de bon sens.

Les patrouilleurs de Touring sont également sur le pont en cas de dépannage, même pour les non membres. Priorité évidemment au personnel soignant et au personnel de sécurité. Même si les garages sont fermés, Des véhicules de remplacement sont disponibles.

Même priorités chez les opérateurs de télécom. L’internet du médecin sera réparé rapidement. Le vôtre ça prendra p être un peu plus temps mais Proximus et Voo assurent les dépannages et les nouvelles installations notamment pour ceux qui ont déménagé juste avant le confinement.

