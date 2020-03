Coronavirus: la colère d'Hervé, touriste belge bloqué à Manille sans "aucune disposition prise" pour le rapatrier

De nombreux Belges sont bloqués à l'étranger. Le Ministère des Affaires étrangères confirme qu'ils sont plus de 5.000 actuellement en voyage, et la plupart rame pour regagner la Belgique. Petit à petit, le monde entier est placé en quarantaine et les liaisons aériennes suspendues.

Hervé est belge et est bloquée aux Philippines avec 300 autres compatriotes. Ce comédien et metteur en scène explique aujourd'hui les difficultés qui a à rentrer en Belgique. "On est coincés. Les ambassades nous envoient des messages d'encouragements en disant : 'essayez de sortir du territoire, allez les gars, on est avec vous'. Il n'y a aucune disposition qui est prise. On commence à devenir complètement dingue", raconte le touriste. Une heure après les avoir acheté les billets sont annulés Alors c'est la débrouille… Hervé, comme beaucoup d'autres touristes, a déjà dû acheter plusieurs billets d'avion. "Les compagnies aériennes vendent des billets d'avion en direction de Manille ou en direction d'autres aéroports. Ça coûte un pont et on n'a plus d'argent pour acheter ces billets d'avion. Une heure après les avoir acheté les billets sont annulés", explique encore Hervé. Ici, les 45 millions d'habitants de Luçon, la plus grande île de l'archipel sur laquelle se trouve la capitale, sont en confinement pour un mois. Les rapatriements ont débuté Brussels Airlines ramène dans les prochains jours 9.500 touristes belges au départ de 14 pays. Au total, cela représente 56 vols de rapatriement, et ce n'est que le début. "Au fur et à mesure de l'évolution de la situation, Brussels Airlines reste en attente de nouveaux vols de rapatriement à la demande des autorités et de tours opérateurs", tente de rassurer la compagnie belge. Entre 20 et 27.000 touristes belges seraient en ce moment à l'étranger dans l'attente de rentrer au pays.