Coronavirus en Belgique: on en sait un peu plus sur les personnes décédées

Le coronavirus en Belgique touche plus de 1.700 personnes (chiffre de ce jeudi) et ce nombre s’accroît de jour en jour. Le nombre de décès augmente également. Il s'agit majoritairement de personnes ayant plus de 80 ans selon le SPF Santé publique.

L’origine des personnes décédées du coronavirus en Belgique est actuellement inconnue. Pour tenter de déterminer le profil des personnes décédées, nous avons contacté les autorités et des hôpitaux. Difficile cependant d'obtenir des informations complètes en cette période de crise. Nous avons tout de même pu obtenir quelques précisions du côté du SPF Santé publique. Le Service public fédéral dispose de quelques informations communiquées par les hôpitaux. "Parmi les personnes décédées du coronavirus, la plus jeune avait 54 ans, explique Vinciane Charlier, porte-parole francophone du SPF Santé publique. Les autres avaient autour des 80 ans". Elles souffraient déjà de problèmes de santé avant le coronavirus Parmi les recommandations de notre ministère de la santé, il faut à tout prix protéger les personnes déjà atteintes de problèmes de santé. "Ces personnes décédées en Belgique du coronavirus souffraient au préalable de problèmes de santé plus ou moins graves selon les cas, poursuit le SPF Santé publique. Enfin, un dernier point: "Tous ces malades sont décédés à l’hôpital, conclut Vinciane Charlier. Ils ont tous été pris en charge pour des symptômes graves". Jusqu’à présent, aucun malade n’est donc décédé en confinement à la maison. > CORONAVIRUS BELGIQUE: découvrez les dernières infos sur le coronavirus en Belgique