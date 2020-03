Coronavirus en Belgique: doit-on désinfecter les rues comme en Chine?

Le coronavirus a obligé la Chine à prendre des décisions fortes pour éviter sa diffusion. Le pays-épicentre de l'épidémie a notamment mis en place des opérations sanitaires dans ses grandes villes. C'est ainsi qu'on a pu voir des équipes médicales soutenues par des camions et des drones désinfecter les rues à l'aide d'une solution à base d'eau de javel. Qu'en est-il en Belgique? Est-ce que c'est prévu chez nous ou ce n'est pas utile?

Est-ce que la Belgique va désinfecter ses rues comme on a pu le voir en Chine? Vous avez été nombreux à vous poser cette question et à nous la transmettre via notre bouton orange Alertez-nous. "Pourquoi en Belgique on ne voit pas d'opérations de désinfection pour limiter la propagation du coronavirus dans les lieux publics comme le métro, les supermarchés ou tout simplement les rues? C'est ce qu'il s'est passé en Chine", demande notamment Hicham. Mohamed s'est posé la même question: "Est-ce que la Belgique va désinfecter ses rues comme la Chine?".

Sabina a fait la même comparaison, mais avec la Turquie. "Comme la Turquie qui désinfecte les rues, la Belgique devrait faire la même chose. Surtout qu'il y a plus de gens contaminés ici qu'en Turquie".

Avec l'Italie et la Chine, les deux pays les plus touchés par la pandémie, la Corée du Sud et l'Iran ont également utilisé une telle méthode. Alors pourquoi pas chez nous où le nombre de contamination augmente de jours en jours?

Pas vraiment utile

En vérité, le recours au nettoyage intensif à l'aide de produits chimiques est plus impressionnant qu'utile. "C'est un peu exagéré", explique Saskia Popescu, épidémiologiste en prévention des infections, au magazine américain Business Insider. "En fait, les coronavirus ont une très faible capacité de survie en surface. C'est un organisme qui se propage par des gouttelettes respiratoires. Donc par la toux, l'éternuement. Vos mains peuvent être contaminées, puis vous touchez vos yeux, votre bouche... Je préférerais voir les efforts se concentrer sur la désinfection des salles d'urgence et des surfaces sensibles dans les hôpitaux et les écoles, plutôt que de voir de l'eau de Javel pulvérisée dans les rues. Honnêtement, pensez à la fréquence à laquelle vos mains ou votre bouche entrent en contact avec une rue...".

Comme elle, de nombreux experts pensent qu'avant tout, cette pratique a pour but de rassurer la population. C'est le cas du docteur Marina Karmochkine, infectiologue: "Je pense quand même que c'est pour sécuriser la population", indique-t-elle sur la radio française Europe 1. "Je pense que cela ne sert à rien, en l'état actuel de nos connaissances. Je rappelle que le port du masque pour le personnel soignant et le confinement sont indispensables. Alors, on continue à se laver les mains et on touche le moins de surfaces contaminées possibles".

Pour info, la SNCB a annoncé il y a quelques jours que l'intérieur de ses trains et de ses gares font l'objet d'un nettoyage plus soigneux que d'habitude, avec une attention particulière portée aux surfaces avec lesquelles les voyageurs entrent en contact tels que les tablettes, poignées, poubelles, automates de vente, rampes, etc.

