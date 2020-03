Coronavirus en Belgique - Médecins et infirmiers lancent un appel à la population: "Vous pouvez sauver des vies en restant chez vous"

Le coronavirus en Belgique mobilise les médecins et urgentistes. Dans les hôpitaux, le personnel médical craint de devoir affronter une arrivée massive de malades dans les jours à venir. Infirmiers et médecins nous demandent de respecter les mesures de confinement, sans quoi ils seront débordés par la situation.

"Restez chez vous, vous avez une chance inouïe, vous pouvez sauver des vies en restant chez vous", témoigne un infirmier devant notre caméra.

"Je rentrais du travail hier quand les gens se sont mis à applaudir. Ça fait clairement chaud au cœur. Après si les gens veulent vraiment nous soutenir, il faut vraiment rester chez soi", confie Nicolas Houyoux, infirmier urgentiste.

Le nombre de cas va augmenter très rapidement

C’est plus qu’une demande: les urgentistes vous en supplient. Dans ce combat contre le virus, leur allier le plus important, c’est la population. Les prochains jours s’annoncent difficile. La période sera délicate. "Le nombre de cas va augmenter très rapidement. C'est ce à quoi on s'attend et c'est ce à quoi on se prépare. On augmente nos capacités d'accueil, nos effectifs, afin de pouvoir accueillir tout le monde dans les meilleures conditions possibles", explique Nicolas Houyoux.

Les soignants sont déjà épuisés, en sous-effectif et beaucoup sont déjà malades

"Je suis en colère, épuisée et sidérée. On vit une pandémie, pas un mois de mars pas cool", écrit une médecin sur les réseaux sociaux. Un appel à l’aide, un témoignage bouleversant... qui traduit une autre réalité.

"C'est une courbe exponentielle. Ça veut dire que chaque jour compte avant un réel confinement. Et seul le confinement nous sauvera". "Les soignants en hôpital général sont déjà épuisés, en sous-effectif et beaucoup sont déjà malades en quarantaine. Les étages se vident pour se transformer en salle Covid, et ça va s'empirer", témoigne un autre médecin.

Des tentes devant un hôpital

Les hôpitaux du pays se préparent pour la fin du week-end et le début de semaine. Devant un hôpital bruxellois où nous nous sommes rendus, une dizaine de tentes sont construites devant les urgences. L’objectif: trier un nombre important de patients potentiellement contaminés.

S’il faut respecter le confinement, c’est surtout pour éviter un afflux trop important dans les hôpitaux et les services de réanimation.

"C'est important pour nous de limiter cette propagation au maximum afin de saturer l'hôpital, et qu'on ne doive pas prendre des décisions qui seraient difficiles pour nous", indique Nicolas Houyoux, infirmier urgentiste.

Les 25-35: les plus grands transmetteurs

Les jeunes entre 25 et 35 ans seraient les vecteurs les plus transmetteurs. Aujourd’hui, la situation est toujours sous contrôle. Pour la suite, les hôpitaux comptent sur la responsabilité de tous pour réussir à limiter la propagation du coronavirus.

