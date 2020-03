Coronavirus: Lime retire ses trottinettes électriques des Etats-Unis et d'Europe

L'opérateur Lime a annoncé retirer ses trottinettes électriques de la location aux Etats-Unis et dans plus d'une vingtaine d'autres pays, principalement européens, en raison de la pandémie de coronavirus.

"Pour l'instant, nous mettons en pause notre service Lime pour aider les gens à rester tranquilles et en sécurité", conformément aux consignes des autorités sanitaires, explique la société basée en Californie dans un communiqué.

Cette suspension progressive des activités va concerner notamment les Etats-Unis, la France, l'Espagne, l'Italie et la plupart des pays européens, ainsi que le Brésil, le Chili et Israël.

Dans les villes où les engins Lime restent présentes (en Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud), la firme met en oeuvre des mesures de nettoyage renforcées, en particulier sur "toutes les parties de la trottinette touchées par les gens", souligne Brad Bao, directeur et fondateur de Lime.

Il appelle néanmoins les usagers à essuyer trottinettes et vélos avant de les emprunter et à porter des gants à titre de précaution.

"Dans nos bureaux et nos entrepôts, nous distribuons du gel hydroalcoolique" et les mécaniciens et employés de Lime sur le terrain "doivent porter des gants et se laver les mains régulièrement", ajoute Brad Bao.