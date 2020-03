Coronavirus en Belgique: de nombreuses crèches ferment leurs portes faute d'enfants

Le coronavirus en Belgique a poussé les autorités à prendre des mesures exceptionnelles. De nombreux établissements sont contraints de fermer leurs portes comme les magasins non alimentaires, les écoles, les salles de sport, etc. Les crèches, elles, ne sont pas forcées à la fermeture. Pourtant, elles sont de plus en plus nombreuses à baisser le rideau malgré tout face au très faible taux d'occupation.

Face à l'explosion de l'épidémie en Europe des mesures ont été prises chez nous. Depuis mercredi, l'ensemble de la Belgique est en confinement, les déplacements doivent être limités à l'essentiel. Parmi ces mesures, de nombreux lieux sont contraints de fermer comme les établissements scolaires. Le crèches ne sont pas concernées par ces fermetures. Elles sont pourtant de plus en plus nombreuses à montrer portes closes à cause du manque d'enfants. À la crèche d'Erpent près de Namur, les premiers enfants sont déjà arrivés mais ils ne sont que 6 attendus. C'est très peu sur l'ensemble des établissements liés à cette crèche. Le taux d'occupation est de 8 %. "Majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, les enfants que nous accueillons aujourd'hui sont des enfants dont les parents sont en première ligne", explique la directrice de cette crèche. Les règles dans les milieux d'accueil sont déjà très strictes à la base. "Ces mesures ont été renforcées, notamment au niveau de la désinfection des locaux. Il est important également de ne pas mélanger les milieux d'accueil. Le maintien de notre service d'accueillantes et l'architecture des structures ouvertes permettent d'accueillir les enfants des crèches fermées en respectant cette consigne".