A Nice, la Promenade des Anglais fermée à son tour

La célébrissime Promenade des Anglais, qui longe la Méditerranée à Nice, a été interdite à la fréquentation vendredi, dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

"Dès ce matin, je prends des arrêtés pour interdire la fréquentation de la Promenade des Anglais. Nous savons que le seul moyen de combattre (le nouveau coronavirus) est de créer des barrières", a déclaré dans un communiqué le maire LR de Nice Christian Estrosi.

"J'ai fait fermer tous les marchés publics tandis que d'autres marchés de France sont encore ouverts et je demande à ce que ces mesures soient prises sur le plan national", a ajouté l'ancien ministre qui avait annoncé dès lundi la fermeture des parcs et jardins de la ville.

Depuis lundi, il n'y a plus aucun étal de plein air autorisé à Nice et la mairie a racheté aux maraîchers leurs marchandises pour approvisionner la cuisine centrale, fabriquer des repas et les distribuer aux plus fragiles.

M. Estrosi envisage d'aller plus loin et "de prendre des mesures de couvre-feu sauf pour les personnels indispensables", selon son communiqué qui indique que la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur "vient d'être classée zone active du virus comme Mulhouse".

"Nous avons un temps d'avance et l'expérience des autres pays. Profitons-en pour prendre de plus fortes mesures : interdiction de la fréquentation de tous les espaces publics, couvre-feu...", dit-il, citant l'Italie voisine et réclamant à l'Etat "plus de moyens" pour "les personnels prioritaires", notamment des masques et des tests de diagnostic.

Jeudi, les préfets avaient déjà haussé le ton en fermant toutes les plages de l'arc méditerranéen et de la Corse, et de nombreux départements de la façade atlantique. En visite jeudi à l'Institut Pasteur à Paris, Emmanuel Macron avait regretté que les Français prennent "à la légère" les consignes et continuent de traîner dehors, profitant du beau temps.