Confinés à cause du coronavirus: comment éviter la crise de couple? Les 3 conseils d'une thérapeute

Le coronavirus en Belgique cloître de nombreux couples chez eux. La mesure doit lutter contre la propagation du virus, mais elle bouscule le quotidien de nombreux ménages. Comment profiter du confinement pour passer de bons moments entre partenaires et éviter la crise de couple? Une thérapeute donne trois conseils.

Via Skype, Camille Nérac était l'invitée du RTL Bienvenue ce vendredi. Interrogée par Alix Battard, la sexologue et thérapeute de couple partage quelques conseils.

Alix Battard: C'est une période délicate pour les couples. On n'a pas l'habitude de se voir aussi souvent.

Camille Nérac: C'est un véritable chamboulement. Le quotidien va très vite, on a des boulots qui sont prenants, donc en effet c'est un chamboulement. Mais je ne pense pas pour autant que ce soit négatif.

Alix Battard: En Chine pourtant, les chiffres le prouvent, le taux de divorce a tout d'un coup grimpé depuis la fin du confinement lié au coronavirus. Ça veut dire que les couples qui n'allaient déjà pas bien, la quarantaine va accentuer le processus de séparation vous pensez?

Camille Nérac: Il faut toujours être prudent quand on lit ce genre d'article. Moi j'ai lu aussi qu'il y en avait beaucoup qui regrettaient. Je pense que ce sont des décisions qui ont été prises à chaud. Il faut savoir qu'en Chine le confinement a été beaucoup plus stricte qu'en Belgique. En Belgique on peut encore sortir, faire le tour du pâté de maisons. En Chine ce n'est pas le cas. En plus ils travaillent beaucoup plus que nous, donc ils se voient encore moins que nous. Donc c'est à prendre avec des pincettes.

Alix Battard: Vous ne pensez pas que chez nous on aura un pic du nombre de divorces après la quarantaine?

Camille Nérac: Non, je ne pense pas.

Alix Battard: Que peut-on faire, mettre en place, au sein de la maison pour que ça se passe bien?

Camille Nérac: Moi je dirais qu'il y a trois choses à faire. Premièrement, c'est accepter la situation telle qu'elle est. Aujourd'hui c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, donc on va essayer de prôner le dialogue et la communication. Il faut pouvoir exprimer clairement son ressenti, aussi bien psychique que physique, à son partenaire. Et ça avant que ça dérape. Quand on sent une petite faiblesse chez soi ou son partenaire, on en discute. On essaie d'être plus attentionné, d'être à l'écoute en évitant les reproches. Ils ne servent à rien dans ces situations-là. Il faut réagir à froid plutôt qu'à chaud.

Alix Battard: Et donc la deuxième mesure que vous conseillez?

Camille Nérac: C'est s'accorder du temps en solo. Pour moi ça doit se faire en amont. On peut s'organiser avec son partenaire en programmant, en se mettant à table et en disant 'Moi je veux des moments à moi, et toi?'. Si on a des enfants ont s'organise et on voit qui va les prendre durant ces périodes de temps pour que tu puisses être tranquille. En fait, il faut pas attendre de ne plus en pouvoir de son partenaire pour fuir à l'autre bout de la maison ou de l'appartement. Il faut plutôt réagir avant les tensions. Ensuite, je pense qu'il faut pouvoir se créer des petits rituels à deux. On a souvent tendance à se plaindre qu'on manque de temps, qu'on est fatigué. Là aujourd'hui on a du temps et on est un peu moins fatigué. Donc on va pouvoir se créer des rituels à deux. Je pense à danser ensemble, il y a des tutoriels sur Youtube. Faire un puzzle, il n'y a même pas besoin de parler. Faire des choses qu'on n'a jamais pu faire avant.

Alix Battard: Justement, le confinement peut aussi avoir un impact positif sur les couples. Sur la libido aussi. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de bébés en Belgique?

Camille Nérac: Peut-être. Je pense que ça peut être très positif pour la libido. Encore une fois, c'est une manière aussi de réinventer se sexualité. On a beaucoup plus de temps, on est moins fatigué. On peut investir notre sexualité. Et pourquoi pas faire un petit retour aux bases. A la sensualité, avec des massages érotiques, des bains… Pourquoi ne pas transformer sa salle-de-bain en sauna avec des bougies. Des petites choses pour faire un retour aux choses simples et essentielles.

Alix Battard: Et un petit mot pour les couples qui sont séparés. Comment maintenir l'amour à distance?

Camille Nérac: Là je pense que le virtuel sera notre principal allié. Je dirais que premièrement il faut ritualiser les échanges. C'est vrai qu'avec l'ennui et le confinement, on pourrait se dire 'Je veux avoir de tes nouvelles tout le temps, appelle-moi, etc.'. Mais encore une fois, il faut pouvoir respecter l'intimité de l'autre. Donc pourquoi pas programmer des rendez-vous téléphoniques. L'attente est encore plus importante et ça ne fera que renforcer la relation. Ensuite on va érotiser l'attente, par justement le virtuel. Pourquoi pas envoyer par exemple des SMS coquins, écrire des scénario, des photos, des vidéos, des facetime, etc.

