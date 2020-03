Coronavirus en Belgique - Zeger témoigne depuis son lit d'hôpital: "C'est grave, très grave" (vidéo)

Le coronavirus en Belgique a fait plus de 2.250 contaminés. Trente-sept décès sont à déplorer, dont 16 sur la journée de jeudi, mais plus de 200 personnes en sont guéries. Voici différents témoignages dont celui de Zeger Garré, 54 ans. Ce photographe rentrait d'un voyage au ski au France et avait des problèmes de santé depuis une semaine.

Derrière ces chiffres que nous évoquons chaque jour, n'oublions pas qu'il y a des Belges malades. Zeger Garré, 54 ans, atteint du coronavirus est à l'hôpital depuis lundi soir. Rentré d'un voyage au ski au France, ce photographe avait des problèmes de santé depuis une semaine: "C'est grave. Très grave", gémit-il. Dans notre journal, il témoigne de son expérience: "Je ne me sentais pas bien et puis cela s'est aggravé". Je dois vous le dire: "Tenez-vous à l'écart et protégez vos proches..." Même message d'Amaryllis Dobbellaere. Cette patiente de 47 ans a été admise jeudi dernier à l'hôpital de Gand. En pleurs, elle confie: "Ce n'est pas un témoignage qui n'est pas vrai. Je ne suis pas une actrice. Croyez-moi. J'ai des douleurs à la tête, dans le cou, dans le dos, comme ci on m'avait poignardé dans le dos." La situation s'est améliorée, Amaryllis a pu rentrer chez elle tout en restant isolée. Comme Rob, un patient guéri de 64 ans qui a pu rentrer chez lui aux Pays-Bas. Il a pu reprendre son jardinage car il n'a plus aucun symptôme.: "Je trouve cela aussi important de montrer que l'on peut guérir de cette maladie." CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir la maladie Covid-19