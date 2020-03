Allemagne: la vie trépidante du commentateur de foot au temps du coronavirus...

En période de coronavirus, les commentateurs de foot s'occupent comme ils peuvent: Robby Hunke, en Allemagne, amuse ses fans en commentant en direct... la circulation au carrefour sous sa fenêtre à Cologne!

"Un cycliste, sans aucun pressing sur lui, que fait-il? Il passe simplement, dans les 30 derniers mètres de la rue Neusser, et personne ne vient le presser, c'est audacieux, belle action", s'exclame Hunke, un reporter de 36 ans de la chaîne publique ARD, sur le ton enthousiaste des commentateurs de direct.

Hunke improvise et ne calcule rien: la scène la plus anodine est transformée par son talent. "Un piéton... il continue d'avancer, que va-t-il faire? Et... il traverse, il traverse et c'est bien joué car le feu est vert!"

L'action se passe... sur Twitter, et la dernière minividéo du reporter comptait déjà plus de 100.000 vues vendredi en début d'après-midi.

"C'est là qu'on voit combien les fans sont accros", commente Robby Hunke, cette fois en réponse à la question d'un autre journaliste, du SID, l'agence sportive allemande: "Sur les réseaux sociaux on se fait parfois injurier, mais jusque-là, je n'ai eu que des réactions positives", affirme-t-il.

Le jeune journaliste a maintenant l'idée de continuer pour fidéliser ses fans, et même de commenter autre chose que la circulation devant chez lui: "De toute façon je commente toujours tout, sourit-il, par exemple lorsque ma femme se maquille ou que j'ouvre une bouteille de vin".