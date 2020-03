 Coronavirus en Belgique: le Patro d'Oupeye a une idée géniale pour respecter le confinement en s'amusant

Le coronavirus en Belgique a poussé les autorités à imposer des mesures de confinement. Beaucoup de secteurs sont impactés, y compris le monde associatif. Malgré la crise, de belles initiatives apparaissent. Pierre nous a envoyé via le bouton orange Alertez-nous celle du Patro d'Oupeye. Le mouvement de jeunesse a réservé une belle surprise à ses membres.

La mesure de confinement pour lutter contre le coronavirus a chamboulé l'agenda du Patro à Oupeye. Une soirée qui devait avoir lieu il y a quelques jours a dû être annulée. "Les parents ont été très compréhensifs et ils nous ont dit qu'on pouvait garder l'argent déjà payé", nous explique Colas Gardier, le trésorier du Patro Saint-Roch Garçons d'Oupeye. "On voulait respecter le confinement, mais on voulait aussi compenser l'annulation de la soirée et des activités. On a réfléchi et on a décidé de lancer des animations via internet".

Des anciens nous ont même demandé de pouvoir participer

Résultat: un site internet est lancé en urgence. Son titre? "Animation Patro A DISTANCE". Deux missions seront envoyées chaque semaine aux plus de 200 membres du Patro d'Oupeye, jusqu'à ce que le confinement prenne fin. Pour y participer, il suffit d'envoyer des photos ou des vidéos (selon le type de défi). "Comme c'est un jeu, n'oubliez pas de mettre votre foulard et votre uniforme", précise le site. "Des anciens nous ont même demandé de pouvoir participer", explique Colas Gardier.

> CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir la maladie Covid-19

Le château de carte le plus grand et le plus original

Première mission, si les membres du Patro l'acceptent: réaliser un château de carte. Simple sur le papier, mais ce n'est pas tout. "Il doit être le plus grand, mais aussi le plus original possible", précise Colas Gardier. "On a déjà reçu plusieurs réponses. Certains ont par exemple utilisé des cartes routières ou des cartes d'anniversaires pour le confectionner".





© Patro Oupeye

Les participants doivent répondre pour le samedi 12h00 au plus tard. "On réunira les photos et les animateurs vont voter pour les meilleures photos", explique le trésorier. Grâce aux votes récoltés, les participants feront gagner des points à leur section. Les images seront ensuite publiées sur le compte Facebook du Patro. Dans la foulée, une nouvelle mission sera lancée samedi à 18h00. Date butoir: le mercredi suivant 12h00. Et ainsi de suite…

On fera une activité plus spéciale avec la section qui a engrangé le plus de points

Pour motiver les troupes, le Patro d'Oupeye prépare une "ÉNOOOORME surprise", comme c'est indiqué sur le site. "D'habitude on paie le goûter, mais là vu qu'on n'a pas de frais, on fera une activité spéciale avec la section qui a engrangé le plus de points", indique Colas Gardier.

De quoi rendre le confinement plus joyeux, et peut-être donner des idées à d'autres?

> UNE BELLE HISTOIRE A PARTAGER DURANT LE CONFINEMENT? CONTACTEZ-NOUS VIA LE BOUTON ORANGE ALERTEZ-NOUS