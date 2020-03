"Tous les soirs c'est la même chose, les voisins se disent même à demain": les applaudissements pour les soignants ont résonné à travers le pays

"Tous les soirs c'est la même chose, les voisins se disent même à demain. C'est émouvant en cette période", nous écrit Melissa, d'Anderlecht, via le bouton orange Alertez-nous. Comme hier et avant-hier, les Belges se sont présentés à leurs fenêtres et balcons pour applaudir le personnel soignant. Vous êtes nombreux à avoir filmé ce moment et à nous avoir envoyé la vidéo.

Comme en France ou aux Pays-Bas, les Belges sont invités à applaudir depuis leur balcon chaque soir à 20 heures tapantes le personnel soignant, en première ligne de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.



Cet appel, qui circule sur les réseaux sociaux, est massivement relayé sous la bannière #bravopourlessoins. Le rendez-vous est fixé à 20h00 aux fenêtres, velux ou balcons.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: découvrez les dernières infos sur le coronavirus en Belgique