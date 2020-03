Coronavirus - Singapour déplore ses premiers morts

(Belga) Singapour a fait état samedi de ses deux premiers morts du Covid-19, la maladie respiratoire causée par le nouveau coronavirus.

Les patients décédés sont une Singapourienne de 75 ans et un Indonésien de 64 ans, a annoncé le ministre de la Santé de la Cité-Etat asiatique. Singapour affiche un produit intérieur brut par habitant parmi les plus élevés au monde et son système de soins de santé performant attire des patients de toute l'Asie du sud-est. Des mesures ont d'ailleurs été adoptées pour éviter que les hôpitaux singapouriens ne soient assaillis de personnes malades du Covid-19 venant de pays voisins. Singapour a enregistré 385 cas de Covid-19. La plupart des nouveaux cas détectés durant la semaine écoulée sont des cas dits "importés", soit pour la plupart des Singapouriens revenant d'Europe. (Belga)