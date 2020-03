Coronavirus - Sport Vlaanderen, scientifiques et médecins appellent la population à rester active

(Belga) Sport Vlaanderen, scientifiques et médecins appellent la population à rester active et ce même si le coronavirus a totalement paralysé le pays, ont annoncé les trois parties samedi dans une lettre ouverte signée par de nombreux médecins et le ministre flamand des Sports Ben Weyts (N-VA).

"Nous vivons actuellement une période particulière. Toutes les activités récréatives, sportives et culturelles, publiques ou privées, sont interdites. Cela empêche donc les clubs et toutes autres organisations sportives et citoyens de mettre sur pied des activités sportives", pouvait-on lire dans la lettre ouverte. "Mais cela ne doit pas signifier que les gens doivent s'arrêter d'en faire. Le Conseil national de sécurité a d'ailleurs dit que l'activité physique (individuelle, avec un membre de son foyer ou avec un ami) était autorisée, voire recommandée." Beaucoup de sportifs ont soutenu l'initiative et ont proposé dix pratiques afin de pratiquer du sport. "Bougez et faites du sport mais de manière calme, pas trop intensivement ni trop en une fois. Si vous êtes habitués aux exercices d'endurance, préférez maintenant les intervalles. Entraînez-vous dehors quand c'est possible, même si c'est toujours mieux à l'intérieur que pas du tout", pouvait-on ensuite lire dans la lettre avant un rappel de certaines consignes. "Exercez-vous seul (ou limitez-vous à une personne), tenez-vous à distance (1,5 mètre) des autres et évitez tout contact. Ne faites rien en marge de votre activité sportive: n'y allez pas ensemble en voiture, ne vous changez pas ensemble, utilisez votre propre matériel. Ne vous entraînez pas si vous malade, seul ou pas. Si vous avez eu de la fièvre, ne reprenez pas directement votre activité physique. Par exemple, il est préconisé d'attendre sept jours après trois jours de température."