Coronavirus en Belgique: comment vivre avec un malade sous le même toit? (vidéo)

Le coronavirus en Belgique touche de plus en plus de personnes. Alors comment organiser son quotidien avec une personne atteinte du coronavirus? Quelles sont les précautions à prendre pour soi et pour les autres?

Vincent Maréchal, l’animateur de Bel RTL tente de garder sa bonne humeur, mais pas facile. Sa compagne, Valérie, est malade, atteinte du coronavirus et vit à l’étage. Vincent nous montre la partie dites "confinée". "Je dépose tout simplement les choses au-dessus de l’escalier." > CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique Désormais, il lui prépare les repas depuis le rez-de-chaussée. "Je dois lui désinfecter toutes ses assiettes. Et puis ça paraît un peu bête, mais dans le lave-vaisselle, il faut veiller à avoir un programme qui soit bien à 70 degrés." L’occasion de lui écrire un message avec le petit déjeuner. Le reste du temps, ils communiquent par SMS et par vidéo. "Tu sais que tu as quelqu’un qui est malade, qui te fait vivre forcément sa maladie en direct. Et toi tu es juste à côté, mais tu ne peux rien faire. J’aimerai bien être juste à côté d’elle pour le côté rassurant des choses, je suis pas docteur donc je ne pourrai pas faire grand-chose de plus. Juste la présence. Donc elle sait que je suis là, mais c’est un peu particulier." En attendant, Vincent prend toutes les précautions, lave tout ce qu’il touche avec un produit antiseptique. "J’ai mis aussi une partie de ce produit dans un spray que j’ai récupéré. Il me permet une fois de temps en temps d’asperger les surfaces." Pour l’instant, Vincent ne présente aucun symptôme, en attendant il ne sort plus de chez lui. Ce sont les voisins qui font les courses. CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir la maladie Covid-19