Notélé lance "L'école à la maison" pour les élèves confinés

(Belga) Les enfants du Tournaisis vont avoir une bonne raison de regarder la télévision les jours prochains. La télévision régionale Notélé, en collaboration avec la ville de Tournais, lance en effet un projet-pilote visant à accompagner les écoliers confinés chez eux en cette période de Covid-19. Objectif: leur donner des leçons disponibles à la maison.

Dénommé "L'école à la maison", le projet débutera ce lundi 23 mars, explique Manu Guévart, directeur de la télévision régionale de Wallonie picarde. Le public cible sera les écoliers de 5e et 6e années primaires. Deux interventions par semaine, en vidéoconférence, auront lieu les lundis et jeudis à 11h. Un enseignant donnera une leçon en direct. Celle-ci sera diffusée sur le canal de Notélé mais sera aussi accessible en WebTv via le site internet (notele.be). Chaque diffusion sur le web sera suivie d'un chat en direct avec les écoliers qui pourront poser leurs questions auxquelles il leur sera répondu par une équipe d'enseignants. «Le but est de rythmer la semaine des enfants et d'accompagner ceux-ci dans la révision ainsi que le maintien des savoirs. Pour initier cette démarche, les directeurs de l'enseignement communal tournaisien prendront les commandes des premières retransmissions. Le contenu consistera en la correction des épreuves de CEB des années précédentes. Des fiches préparatoires à la leçon seront accessibles sur le site de Notélé. Les équipes techniques de Notélé assureront la captation en direct, la diffusion et l'interactivité de la WebTv», précise encore Manu Guévart. Pratiquement, les écoliers sont invités à se brancher sur Notélé dès ce lundi 23 mars à 11h ou à accéder au site internet (notele.be/rubrique" L'ECOLE A LA MAISON"). (Belga)