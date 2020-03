"Les gens s'entassaient comme un troupeau d'animaux": Olivier raconte son retour à Brussels Airport la semaine passée, l'aéroport réagit

Brussels Airport suit les directives du SPF Santé publique en ce qui concerne les contrôles des passagers entrants, a rappelé samedi l'aéroport alors que certains internautes ont publié sur les réseaux sociaux des photos de voyageurs ne semblant pas respecter les distances entre personnes préconisées pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Olivier Verstraete a publié une série de photos sur son compte Facebook, le mercredi 18 mars, au lendemain de son atterrissage, explique-t-il, à Brussels Airport. Selon ses dires, il revenait de Barcelone. "Après avoir appelé personnellement les Affaires étrangères, on nous a conseillé de revenir à la maison le plus vite possible, donc nous avons suivi le conseil du gouvernement. Nous risquions de rester coincés en Espagne pour une longue durée. Mais nous avons été très étonnés à l'atterrissage", écrit-il, dénonçant le fait qu'il n'y avait pas de contrôle des passagers au sortir de l'avion, "sachant que nous revenions d'un pays très affecté". Sur ses photos, on peut constater que plusieurs personnes portaient des masques.

"Les gens s'entassaient"

Sur les photos postées par ce passager, on voit un rassemblement devant le tapis roulant pour récupérer ses bagages. "Les gens s'entassaient comme un troupeau d'animaux. Un message a été diffusé par les hauts parleurs pour rappeler de garder une distance d'au moins un mètre et demi. Personne ne semblait écouter ou s'en soucier. Il n'y avait pas de stewards pour informer les gens".



"Quand je vois ces images de l'aéroport, je suis fâché. C'est totalement inacceptable. Si ces situations ne peuvent pas être évitées par Brussels Aiport, je ne vois qu'une solution: la fermeture", s'est insurgé le virologue Marc Van Ranst, qui a interpellé l'aéroport sur Twitter.

Pas de prise de température ?

D'autres internautes se sont également étonnés de l'absence de contrôle de température des passagers à leur sortie de l'avion. "Depuis le début de la crise en janvier, Brussels Airport travaille en étroite collaboration avec le SPF Santé publique qui donne les directives concernant les éventuelles mesures à appliquer au sein de Brussels Airport. Le SPF a décidé de ne pas effectuer de contrôles de température sur les passagers entrants car les experts du SPF, ainsi que les virologues, considèrent que de tels contrôles ne sont pas efficaces pour détecter les passagers malades. Même ceux qui ne présentent aucun symptôme peuvent être porteurs et transmettre le virus", souligne l'aéroport dans un communiqué.

"La mesure la plus importante est de respecter une distance sociale d'1,5 mètre"

Les passagers qui présentent des symptômes pendant un vol sont isolés, puis accueillis par un médecin à l'arrivée pour des tests approfondis qui détermineront si une mise en quarantaine ou un renvoi vers l'hôpital s'impose, assure l'aéroport. "La mesure la plus importante est de respecter une distance sociale d'1,5 mètre", poursuit Brussels Airport, qui dit avoir pris au cours des dernières semaines des mesures importantes (stickers, affiches, annonces vocales et contrôles de notre personnel et de la police...) pour sensibiliser ses passagers à respecter le "social distancing". "Brussels Airport comprend l'inquiétude des passagers et du grand public, et met tout en œuvre pour que les quelques vols de passagers se déroulent dans les conditions les plus sûres pour tout le monde", conclut l'aéroport.