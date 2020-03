Coronavirus: Lewis Hamilton confiné mais pas malade

Le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton s'est confiné depuis une semaine, par précaution après avoir côtoyé des personnalités infectées par le coronavirus, même s'il n'est pas malade, a-t-il annoncé samedi.

"Je veux que vous sachiez que je vais bien", déclare dans un communiqué posté sur son compte Twitter le Britannique de 35 ans, ajoutant n'avoir "pas de symptômes du tout" pour couper court aux spéculations sur sa santé.

Le sextuple champion du monde a participé il y a 17 jours à une soirée en présence notamment de l'acteur Idris Elba et de l'épouse du Premier ministre canadien, Sophie Gregoire-Trudeau, testés depuis positifs au Covid-19.

La période d'incubation, soit le temps entre la contamination par le virus et l'apparition des premiers symptômes de maladie qui a fait plus de 4.000 morts dans le monde, est estimée entre un et 14 jours par l'Organisation mondiale de la santé.

"J'ai aussi parlé à mon médecin et lui ai redemandé s'il fallait que je sois testé, mais il n'y a pas beaucoup de tests disponibles et il y a des gens qui en ont plus besoin que moi", a ajouté le pilote, à l'isolement depuis le 13 mars, date de l'annulation du Grand Prix d'Australie.