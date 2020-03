Italie: l'armée en renfort pour transporter les morts

(Belga) Des vans de l'armée italienne doivent servir au transport des dépouilles des victimes du coronavirus depuis Bergame vers d'autres villes de la Botte. La cité lombarde, touchée de plein fouet par la pandémie, ne dispose plus de beaucoup de places pour enterrer ses morts.

Quelque 70 cercueils ont ainsi été emmenés la nuit dernière vers des crematoriums situés dans d'autres provinces, indique samedi l'agence de presse Ansa. Près de 90 personnes sont mortes sur la seule journée de vendredi à Bergame. La province de Lombardie (nord de l'Italie) est la plus affectée par l'épidémie. Plus de 5.100 personnes sont officiellement contaminées et les experts tiennent compte d'un grand nombre de contaminations supplémentaires non-enregistrées.