Coronavirus: la perte de l'odorat, un autre symptôme lié au virus?

On savait le Covid-19 source de fièvre, de toux, d'essoufflement voire de difficultés respiratoires. Mais les ORL alertent aujourd'hui sur un autre symptôme associé selon eux à la maladie: une perte de l'odorat.



Les otorhinologistes (ORL) ont observé ces derniers jours "une recrudescence des cas d'anosmie", a indiqué vendredi le N.2 du ministère français de la Santé, Jérôme Salomon, en faisant son point quotidien sur la situation en France. Il s'agit d'une "disparition brutale" de l'odorat, mais sans nez bouché, et parfois accompagnée d'une disparition du goût (agueusie). Cette anosmie décrite par plusieurs personnes atteintes du Covid-19 peut survenir de façon isolée ou avec d'autres symptômes liés au virus. En cas d'anosmie, "il faut appeler son médecin traitant et éviter toute automédication sans avis spécialisé", a souligné Jérôme Salomon.

Ce symptôme resterait cependant "assez rare" et "généralement" observé chez de jeunes patients, ayant des formes "peu sévères" de la maladie, a précisé le directeur de la Santé. Selon les premiers cas remontés par le réseau professionnel des ORL, les patients concernées sont plutôt jeunes, entre 23 et 45 ans. Beaucoup de professionnels de la santé seraient également concernés, dont plusieurs ORL.

