Coronavirus - L'ancien président du Real Madrid Lorenzo Sanz, victime du Covid-19, dans un état critique

(Belga) Lorenzo Sanz, qui a présidé le Real Madrid entre 1995 et 2000, est dans un état critique après avoir été hospitalisé mardi à cause du coronavirus, a fait savoir son fils Lorenzo Junior. L'ancien dirigeant madrilène est âgé de 76 ans. Il a été placé en coma artificiel et placé en soins intensifs.

Il ne montre aucun signe d'amélioration, selon son fils Lorenzo Junior. "Tout reste inchangé. Il se bat comme le champion qu'il est, bien qu'avec de moins en moins de force après deux jours à ne nous donner aucun espoir. Puisse l'encouragement que nous donnons tous faire en sorte que le miracle se produise." Sous sa présidence, le Real a remporté à deux reprises la Ligue des champions (1998, 1-0 contre la Juventus; et 2000, 3-0 contre Valence), une Coupe intercontinentale (1998, 2-1 contre Vasco de Gama) et un titre de champion d'Espagne (1997). . (Belga)