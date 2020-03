Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: les autorités ont du mal à faire respecter le confinement

Le coronavirus en Belgique continue sa propagation. On compte désormais plus de 2.000 cas contaminés sur notre territoire. Pays confiné, contrôles et amendes aux contrevenants... A travers cet article, vous retrouverez les dernières principales informations quant à la propagation de la maladie en Belgique.

Voici le fil des dernières informations relatives au coronavirus en Belgique.

Hoogstraten: des containers pour fermer les petites routes vers les Pays-Bas

La mesure imposant de réduire au strict nécessaire le trafic transfrontalier étant largement négligée à Hoogstraten, tant par les Néerlandais que par les Belges, la ville et la zone de police Noorderkempen ont décidé de placer des containers sur les petites routes traversant la frontière afin de les fermer.

La zone de police locale gère 30 voies transfrontalières mais ne peut les surveiller toutes en permanence. Vendredi, il a donc été décidé de surveiller les plus importantes d'entre-elles et d'organiser patrouilles et contrôles réguliers sur les autres. Mais ça s'est révélé insuffisant. D'où la décision de placer sur ces dernières des containers.

Le bourgmestre Marc Van Aperen est conscient que cette mesure contrarie les agriculteurs possédant des terres des deux côtés de la frontière, habitués à emprunter les petites routes, mais il appelle à la solidarité. "Ces mesures imposées par le gouvernement fédéral sont dures mais nécessaires. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice afin que nous puissions gagner la bataille sur le coronavirus".

Une patrouille de police diffuse une parodie de Claude François dans les rues de Bruxelles

Des policiers de la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles ont voulu sensibiliser la population pour qu'elle respecte les mesures prises durant l'épidémie de coronavirus. Les Belges ont reçu l'ordre de rester chez eux, mais nombreux sont ceux qui continuent de sortir pour d'autres motifs que ceux autorisés. La patrouille a eu l'idée de faire passer son message en musique.

Le bourgmestre de Kinrooi fait obstruer une voie d'accès entre la Belgique et les Pays-Bas

Le bourgmestre de Kinrooi (Limbourg) et la police locale ont carrément fait obstruer samedi une voie d'accès entre la Belgique et les Pays-Bas afin d'empêcher de nombreux Belges et Néerlandais de passer la frontière, conformément aux mesures de précaution anti-Covid 19.

Pour contrôler les déplacements, la police fait appel aux systèmes de navigation

La police a pris contact avec les entreprises de systèmes de navigation comme Waze et TomTom, leur demandant de ne pas favoriser dans leurs directions de trajet des routes qui évitent les contrôles policiers mis en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. L'information est développée samedi par la VRT et confirmée par la police fédérale.

La police saisit des masques chirurgicaux vendus 3 euros pièces à Deurne

Les services de police ont saisi samedi dans un magasin de Deurne (Anvers) une boîte contenant 35 masques chirurgicaux. Le commerçant les vendait au prix fort. "Il en demandait 3 euros pièce, ce qui n'est pas acceptable en ces temps-ci", a commenté le porte-parole de la police locale Willem Migom.

Un automobiliste sur cinq en infraction à la frontière franco-belge

De nombreux automobilistes ont tenté de passer la frontière franco-belge ce samedi malgré les appels des autorités à réduire ses déplacements au strict nécessaire pour endiguer la pandémie de Covid-19. Au poste frontière de Menin, la police a ainsi dressé 24 procès-verbaux. Sur la E17, à hauteur de Rekkem, des contrôles ont été menés tout au long de la journée. "Beaucoup d'automobilistes pensent encore qu'il n'est pas grave de passer la frontière pour aller faire ses courses en France", déplore le commissaire Stefaan Vannieuwenhuyse. "Mais ce ne sont pas des déplacements essentiels". Ces conducteurs ont donc été retenus en Belgique et ils ont reçu un procès-verbal. Ces contrôles ont été menés en collaboration avec la police française ainsi qu'avec des caméras mobiles. La région compte toutefois de nombreuses routes secondaires qui traversent la frontière, ce qui rend la surveillance difficile. "On a fermé ces routes avec des barrières avec des messages très clairs, mais elles ont été très souvent déplacées. Nos patrouilles font ce qu'elles peuvent, mais on constate que 20% des conducteurs méprisent les consignes (sanitaires)", selon M. Vannieuwenhuyse.

Une loi permettant de rendre des mesures dans le cadre de la lutte contre le coronavirus

La loi de pouvoirs spéciaux qu'approuvera la Chambre la semaine prochaine contient une série de balises visant notamment à protéger le pouvoir d'achat des travailleurs, le financement de la sécurité sociale ou encore la fiscalité. Elle permet aussi de prendre des mesures pour garantir la sécurité d'approvisionnement du pays et la continuité de services essentiels.

Des promeneurs indisciplinés provoquent la fermeture du site du château de La Hulpe

De par leur présence en masse au château de La Hulpe samedi en dépit des consignes de limiter tout déplacement, des promeneurs ont poussé les autorités locales fermer le site au public, ont fait savoir le bourgmestre et les responsables du domaine sur les réseaux sociaux.

Les Belges bloqués dans les îles Canaries rapatriés en Belgique à partir de lundi



Les Belges bloqués dans les îles Canaries en raison de l'épidémie de coronavirus et désireux de rentrer pourront prendre un vol vers la Belgique à partir de lundi. Quelque 4.000 sms ont été envoyés aux personnes qui ont indiqué, via Travellers Online, séjourner dans l'archipel espagnol, mais elles ne voudront probablement pas toutes revenir, a fait savoir samedi Karl Lagatie, porte-parole du SPF Affaires étrangères.

Les derniers clients de Sunweb de retour samedi soir



Les derniers clients de Sunweb seront de retour samedi soir à 23h30, a fait savoir samedi Tim Van den Bergh, porte-parole du tour-opérateur. "Nous aurons ainsi ramené plus de 90.000 personnes à la maison au cours des dix derniers jours." Le rapatriement des clients touche également à sa fin pour TUI et Corendon.