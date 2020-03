Coronavirus en Belgique: "Se rendre dans sa seconde résidence n'est pas un déplacement utile" (vidéo)

Le coronavirus en Belgique entraîne une série de mesures pour empêcher sa propagation. Parmi celles-ci, une concerne les résidences secondaires. Les Belges concernés ont reçu pour instruction de ne pas s'y rendre. Mais cette règle n'est pas toujours respectée, comme l'explique Catherine Mathelin, bourgmestre d'Heurbeumont, dans C'est pas tous les jours dimanche.

On a dénombré samedi 586 nouvelles contaminations au coronavirus en Belgique, pour un total de 3.401 cas confirmés. Huit nouveaux décès sont à déplorer, ce qui porte le total à 75. Pour tenter d'en venir à bout de cette épidémie, le gouvernement a pris plusieurs décisions. À l'intérieur du territoire belge, outre les rassemblements, les déplacements "non essentiels" sont également proscrits, comme par exemple le fait de se rendre dans sa résidence secondaire.



Catherine Mathelin, bourgmestre d’Herbeumont, a dû prendre des mesures pour empêcher aux personnes concernées de se rendre dans leurs maisons de campagne durant la période du confinement. "Les mesures qui ont été prises sont surtout des mesures d'information, de conscientisation, de responsabilisation. Tous les seconds résidents ont été avertis personnellement par courrier, tout ce qui concerne les hébergements touristiques également puisque je pense qu'il y a deux conditions fondamentales pour éviter la propagation du virus, c'est d'éviter tout déplacement inutile, hors se rendre dans sa seconde résidence n'est pas un déplacement utile, c'est d'éviter aussi tous les regroupements", a expliqué la bourgmestre.



"La peur était que tout le monde revienne dans les secondes résidences, dans les gîtes de grande capacité et qu'il y ait des regroupements de famille et d'amis. On sait que ce n'est pas cette voie-là que l'on doit suivre. Il faut permettre au maximum de personnes de rester chez elles pour que les autres qui sont en première ligne puissent travailler", a ajouté Catherine Mathelin.

