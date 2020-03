Coronavirus: 586 nouvelles contaminations en Belgique, 75 décès déjà enregistrés

(Belga) On a dénombré samedi 586 nouvelles contaminations au coronavirus en Belgique, pour un total de 3.401 cas confirmés, ont annoncé dimanche le Centre de crise et le SPF Santé publique. Huit nouveaux décès sont à déplorer, ce qui porte le total à 75.

Ce chiffre ne porte que sur les cas analysés, il ne reflète dès lors pas le nombre exact de personnes contaminées. On apprend aussi que 1.380 personnes sont hospitalisées -une augmentation de 335 en 24 heures-, dont 290 aux soins intensifs (+ 52 en 24h). En revanche, 340 patients sont sortis de l'hôpital et déclarés guéris depuis le 13 mars. Parmi les nouveaux cas, 412 patients résident en Flandre, 99 en Wallonie et 70 à Bruxelles. Aucune information n'est disponible sur le lieu de résidence des 5 dernières personnes. (Belga)