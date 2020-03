Coronavirus en Belgique: "Le nombre de patients commence à se majorer dans les hôpitaux" (vidéo)

Le coronavirus en Belgique continue sa propagation. On dénombre désormais plus de 3.401 cas sur le territoire, soit 586 nouveaux cas depuis hier/samedi.

A cette information vient s'ajouter cette question: nos hôpitaux tiendront-ils le coup? "Le nombre de patients commence effectivement à se majorer", a indiqué Aurore Ancion, médecin-urgentiste au CHU de Liège, lors de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "En tout cas avec des patients qui arrivent dans un état un peu plus critique que les jours précédents. Les patients qui se présentent sont un peu plus mal en point. Peur d'être infectée? On est pris dans un mouvement, dans une équipe, mais on garde ça en tête c'est vrai. On se protège du mieux qu'on peut. Avec la pénurie de matériel, c'est parfois un petit peu compliqué, à l'heure actuelle, nous avons encore de quoi tenir un petit peu mais nous espérons pouvoir être renfloués prochainement".

