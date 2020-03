Coronavirus en Belgique: "Se tenir à une distance d'1,5 m ne va pas arrêter la propagation", selon le virologue Marc Wathelet (vidéo)

Le coronavirus en Belgique ne cesse de se propager et le nombre de cas augmente chaque jour. Pour le virologue Marc Wathelet, les décisions imposées par le gouvernement sont insuffisantes. Le spécialiste des coronavirus s'est exprimé sur le sujet dans C'est pas tous les jours dimanche.

Marc Wathelet, docteur en sciences, spécialiste des coronavirus humains, pense qu'il faut renforcer les mesures prises actuellement pour venir à bout de l'épidémie de coronavirus. "On n'a pas assez de ralentissement. Même en Italie, ils vont prendre des mesures plus sévères, car ils ont un ralentissement du nombre de nouveaux cas, mais pas un ralentissement assez important. En Belgique, je pense qu'il faudrait supprimer toute activité économique qui n'est pas absolument essentielle pour encore plus limiter la progression du nombre de cas", explique le docteur dans C'est pas tous les jours dimanche.



"Les mesures d'isolation qu'on recommande pour le moment ne sont pas suffisantes pour arrêter la propagation du virus. Avoir les gens qui se tiennent à une distance d'1,5 mètre ne va pas arrêter la propagation du virus. C'est pour cette raison-là qu'il faut supprimer toute activité économique qui n'est pas complètement indispensable", insiste le spécialiste.

Le bilan Belge

On a dénombré samedi 586 nouvelles contaminations au coronavirus en Belgique, pour un total de 3.401 cas confirmés, ont annoncé dimanche le Centre de crise et le SPF Santé publique. Huit nouveaux décès sont à déplorer, ce qui porte le total à 75. Ce chiffre ne porte que sur les cas analysés, il ne reflète dès lors pas le nombre exact de personnes contaminées.

