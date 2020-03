Coronavirus en Belgique: Paul, contaminé, s’estime chanceux face à d'autres malades (vidéo)

Le coronavirus en Belgique touche de plus en plus de monde. Paul Fraiteur fait partie de ces personnes contaminées. Il est à l’hôpital d’Ottignies. Actuellement, il s’estime plus chanceux que d’autres.

Paul est atteint du coronavirus. Depuis quelques jours, il est à l'hôpital d'Ottignies, il témoignait par skype dans "C'est pas tous les jours dimanche". "Je me sens très privilégié par rapport à sans doute beaucoup d'autres. J'entends, par les fenêtres qui sont ouvertes, des toux comme je n'ai jamais entendues de ma vie, des raclements. Ça me laisse penser que je suis vraiment très bien. Je n'ai pas besoin de respirateur." Etant malade depuis deux semaine et demi, Paul estime qu'il est sur la fin. "Le plus dur est passé." En revanche, Paul ne sait pas comment il a pu contracter le virus. Il a un message à faire passer: "Il faut vraiment respecter toutes les injonctions qui sont données. C'est extrêmement important de rester chez soi, de ne sortir que si c'est vraiment strictement nécessaire. J'entendais hier un infirmier qui me disait qu'il était révolté durant le déplacement à son travail du nombre de rassemblements qu'il a vu dans les rues alors que lui risque sa vie à venir au travail."