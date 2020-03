Coronavirus en Belgique: où en est-on dans la livraison de masques? Elio Di Rupo explique les problèmes rencontrés

Le coronavirus en Belgique continue de se propager. Six millions de masques chirurgicaux sont ainsi attendus dimanche soir à l'aéroport de Liège (Bierset), a indiqué le ministre-président wallon Elio Di Rupo sur notre plateau de L'Invité.

Ces masques viendraient s'ajouter aux 5 millions reçus dans la nuit de jeudi à vendredi. De ce nouveau lot, 2,2 millions de masques seraient destinés à la Wallonie, pour les maisons de repos, les aides familiales, les associations pour handicapés, etc., a indiqué M. Di Rupo. Les masques chirurgicaux ne sont pas les masques FFP2 qui eux sont destinés au personnel soignant en contact direct avec des personnes contaminées au coronavirus.

"Chaque semaine, il y a des livraisons. Encore cette nuit, un vol est arrivé avec des masques spécialisés (FFP2). Ils seront distribués le plus rapidement possible", a indiqué Maggie De Block, interrogée par Pascal Vrebos. "On fait tout pour avoir assez de masques. Nous sommes un des seuls pays qui a eu l’opportunité de pouvoir acheter et faire transporter les masques. Il y a des avions qui ne peuvent pas décoller. On fait notre travail. Au fur et à mesure qu’on a des livraisons, on fait la distribution comme prévu dans le plan."

Elio Di Rupo ajoute que si les maques n'ont pas pu arriver plus rapidement en Belgique, c'est à cause d'une "rupture mondiale." "Pour en ramener chez nous, cela a été la croix et la bannière. Nous avons eu à faire à des voyous. Normalement ce soir à Bierset, 6 millions de masques chirurgicaux vont arriver. Nous n’arrivons pas à aller plus vite à cause de la rupture mondiale."