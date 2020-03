Sophie Wilmès rend hommage aux victimes des attentats du 22 mars en comité restreint

(Belga) La Première ministre Sophie Wilmès a commémoré dimanche le 4e anniversaire des attentats du 22 mars 2016 en cercle restreint. Un petit nombre de représentants des associations de victimes, de l'aéroport de Zaventem et de la société de transport public bruxelloise STIB étaient présents. La cérémonie a eu lieu au monument implanté dans la petite rue de la Loi à Bruxelles.

La Première ministre a déposé des fleurs sur le monument pour ouvrir cette cérémonie, courte et intime. Les associations de victimes Life4Brussels et VEurope ont ensuite elles aussi déposé des fleurs, tout comme les patrons de Brussels Airport et de la STIB. Les notes d'un musicien de l'Orchestre national de Belgique ont clôturé l'hommage. Les commémorations de cette année ont été écourtées en raison de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises par le Conseil national de sécurité. Les personnes qui ont assisté à la cérémonie ont maintenu une distance sociale suffisante entre elles. La presse n'était présente que de manière très limitée. Le vice-Premier CD&V et ministre de la Justice Koen Geens était présent. La cérémonie a été filmée et les images seront diffusées sur le site www.22-03.be. Les hommages prévus à l'aéroport de Zaventem, à la station de métro Maelbeek et au Résidence Palace ont été annulés. (Belga)