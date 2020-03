Le nombre de décès aux Pays-Bas grimpe à 179

(Belga) Cent septante-neuf personnes sont décédées des suites du coronavirus aux Pays-Bas à ce jour, selon un nouveau bilan communiqué.

Durant la seule journée de samedi, 43 nouvelles personnes sont mortes du Covid-19, rapporte dimanche le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). L'âge des défunts va de 57 à 97 ans. Le gouvernement néerlandais, qui avait opté pour une solution d'"immunisation collective" face à la maladie, se montre toutefois plus pressant envers sa population pour éviter les contaminations. Les chemins de fer néerlandais recommande ainsi à présent au public de ne plus voyager que si cela est strictement nécessaire et de maintenir une distance d'1,5m au moins avec tout autre voyageur. Les Néerlandais ont également tous reçu un message sur le téléphone portable les priant instamment de rester chez eux. Samedi, avec le beau temps, les parcs, les plages et les réserves naturelles du pays avaient été prises d'assaut par le public, multipliant les risques de contamination inter-personnelles. (Belga)