Où en est le coronavirus dans le monde? Voici la carte en temps réel

La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus plus de 308.130 cas d'infection dans 170 pays et territoires pour au moins 13.444 morts, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 13h00.

L'Italie compte 4.825 morts pour 53.578 cas confirmés (dont plus de 6.000 guérisons). La Chine dénombre 81.054 cas, dont 3.261 décès, et 72.244 guérisons.

Autres pays les plus touchés: l'Iran avec 1.685 morts (21.638 cas détectés), l'Espagne avec 1.720 morts (28.572 cas), la France avec 562 morts (14.459 cas) et les États-Unis avec 340 morts (26.747 cas).

Un collectif de chercheurs (Center for Systems Science and Engineering) basé à l'université John Hopkins dans l'état du Maryland aux États-Unis a développé une carte actualisée en temps réel de la propagation du SARS-COV-2, le coronavirus de la maladie du COVID-19.

> VOIR LA CARTE MONDIALE DU CORONAVIRUS