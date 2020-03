Coronavirus - Le chef des soins intensifs du CHC de Liège, Philippe Devos, contaminé

(Belga) Le Dr Philippe Devos, chef des soins intensifs au CHC de Liège et président de l'Association belge des syndicats médicaux (Absym), a annoncé dimanche qu'il avait été contaminé par le Covid-19, rapporte La Meuse sur son site internet.

"Les statistiques annoncent qu'une partie des acteurs de soins, proches de la maladie, seront atteints par le coronavirus. Depuis vendredi, je fais partie des patients malades. Ce n'était pas par manque de matériel que je l'ai attrapé mais la faute à 'pas de chance'", explique Philippe Devos, interrogé par le quotidien. "N'étant pas actuellement sévèrement malade, je suis dès lors confiné à la maison comme de nombreux autres Belges. Je suis bien sûr triste de ne pas pouvoir aider mes collègues sur le terrain mais je dois éviter de les contaminer et je dois prendre soin de moi pour revenir au plus vite, dès que le médecin hygiéniste de l'hôpital me donnera son feu vert pour revenir travailler", poursuit-il. "En attendant, je me repose beaucoup car la maladie est très fatigante. Merci à mes voisins et amis qui se sont proposés pour leur soutien et leur aide puisque toute la famille est désormais confinée. Mon épouse est également malade. Les enfants n'ont aucun symptôme mais cela ne garantit pas qu'ils ne soient pas contagieux. Raison pour laquelle nous restons tous enfermés. Si vous êtes aussi malades, restez confinés", conclut-il. (Belga)