Coronavirus - Premier mort du coronavirus en République tchèque

La République tchèque a enregistré dimanche son premier décès lié au nouveau coronavirus, a annoncé le ministre de la Santé Adam Vojtech dans un tweet.

"Le premier patient atteint de coronavirus est décédé en République tchèque", a déclaré M. Vojtech. "L'homme de 95 ans a été hospitalisé le 18 mars lorsqu'il a été testé positif. Il souffrait également d'autres problèmes de santé", a ajouté le ministre. La République tchèque, pays membre de l'UE de 10,7 millions d'habitants, a enregistré à ce jour 1.120 cas confirmés de Covid-19, dont six patients guéris. M. Vojtech a déclaré plus tôt dimanche que 74 personnes atteintes par Covid-19 étaient hospitalisées, dont 19 en soins intensifs. Le gouvernement tchèque a fermé les frontières du pays ainsi que les écoles, les cafés, les théâtres, les cinémas et d'autres lieux de rassemblement publics, et a interdit aux habitants de quitter leur domicile sans se couvrir le nez et la bouche, afin d'endiguer la propagation du virus.