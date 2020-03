Coronavirus - Emirates maintiendra des vols commerciaux vers 13 destinations

(Belga) La compagnie aérienne de Dubaï, Emirates Airlines, a affirmé dimanche son intention de maintenir finalement des vols commerciaux vers 13 destinations, quelques heures après avoir annoncé la suspension de l'ensemble de ces vols dès mercredi pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

La fédération des Emirats arabes unis, dont Dubaï est l'un des émirats, a annoncé vendredi les deux premiers morts du nouveau coronavirus dans le pays. Au total, 153 cas ont été enregistrés, dont 38 ont guéri. Emirates, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, a indiqué dans un communiqué "avoir reçu des demandes de gouvernements et clients pour aider au rapatriement de voyageurs". La compagnie a donc décidé de "maintenir des vols vers la Grande-Bretagne, la Suisse, Hong Kong, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, le Japon, Singapour, la Corée du Sud, l'Australie, l'Afrique du Sud, les Etats-Unis et le Canada", selon le texte. Le PDG d'Emirates, cheikh Ahmed ben Saïd al-Maktoum, a plus tôt annoncé la suspension de "tous les vols commerciaux à compter de mercredi 25 mars", précisant dans un communiqué que les vols cargo étaient maintenus. "Nous suivons la situation de près et nous reprendrons nos vols réguliers dès que les conditions le permettront", avait-il ajouté. "Les opérations du groupe Emirates se sont bien déroulées, en termes d'objectifs financiers, jusqu'en janvier 2020 mais (la pandémie de) Covid-19 y a mis un terme soudainement et douloureusement ces six dernières semaines", selon le communiqué. Emirates va également diminuer les salaires de base, de 25 à 50%, d'une majorité d'employés pour une durée de trois mois, mais ne va pas procéder à des licenciements, d'après son PDG. "Plutôt que de demander aux employés de partir, nous avons choisi de réduire temporairement les salaires de base", a indiqué M. Maktoum, ajoutant vouloir "éviter de supprimer des emplois". Pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus, les pays du Golfe ont rapidement imposé des restrictions, notamment liées au transport aérien. Les Emirats ont suspendu la délivrance de visa à l'aéroport et interdit l'arrivée des résidents étrangers légaux se trouvant actuellement en dehors du territoire. Ils ont renforcé samedi les mesures de précaution en annonçant "la fermeture des plages, des parcs, des piscines, des cinémas et des salles de sport". Emirates, qui dessert habituellement 159 destinations, est l'un des fleurons économiques de Dubaï, devenu ces dernières années un important hub aéroportuaire et une destination touristique. (Belga)