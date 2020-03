Politiques, sportifs, artistes: les personnalités contaminées par le coronavirus

Le jeune chanteur canadien Lenni-Kim, le ténor espagnol Placido Domingo ou l'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein figurent parmi les dernières personnalités touchées par le nouveau coronavirus.

- Politiques -

Le prince Albert II, chef de l'Etat à Monaco, a été testé positif, mais "son état de santé (n'inspire) aucune inquiétude", selon le palais princier le 19 mars.

Le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, 69 ans, s'est déclaré contaminé le 19 mars.

Le Premier ministre canadien, dont la femme Sophie Grégoire Trudeau a été testée positive, est en isolement depuis le 13 mars.

Les gouvernements de plusieurs pays (Espagne, France, Royaume-Uni, Iran, Australie, Pologne, Norvège, Maroc, Brésil, Burkina Faso) comptent un ou plusieurs membres affectés.

La chancelière allemande Angela Merkel s'est placée en quarantaine dimanche après avoir été en contact avec un médecin contaminé.

Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a été placé en quarantaine samedi après s'être rendu en Namibie, qui a enregistré trois cas de coronavirus.

- Artistes -

Le chanteur Aurlus Mabélé, figure du soukouss (version moderne de la rumba congolaise), infecté par le coronavirus, est décédé jeudi à Paris.

Le jeune chanteur canadien Lenni-Kim a annoncé samedi être atteint.

Le ténor espagnol Placido Domingo a annoncé sa contamination dimanche, se disant "en bonne santé".

Le saxophoniste camerounais et légende de l'afro-jazz Manu Dibango, 86 ans, a été hospitalisé pour cause de coronavirus. Il "se repose et récupère dans la sérénité", indiquait mercredi sa page Facebook.

L'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein, récemment condamné à 23 ans de prison pour agression sexuelle et viol, est porteur du nouveau coronavirus, ont rapporté dimanche des médias américains.

Le comédien américain Tom Hanks et sa femme, l'actrice et chanteuse Rita Wilson, ont annoncé lundi qu'ils allaient "mieux", après presque deux semaines de quarantaine en Australie.

L'acteur britannique Idris Elba a annoncé le 16 mars avoir été testé positif et s'est placé à l'isolement.

L'écrivain chilien Luis Sepulveda, 70 ans, qui réside en Espagne, a contracté le Covid-19 et a été hospitalisé. Il a ressenti les premiers symptômes le 25 février.

- Sport -

L'ancien président du Real Madrid Lorenzo Sanz est mort samedi, trois jours après son hospitalisation en raison du Covid-19.

Plusieurs joueurs de la Juventus de Turin ont été testés positifs dont le Français champion du monde Blaise Matuidi ou l'attaquant argentin Paulo Dybala. Par précaution, leur coéquipier Cristiano Ronaldo est en isolement depuis plusieurs jours.

Egalement annoncés positifs samedi, l'ancien grand défenseur de l'AC Milan Paolo Maldini et son fils Daniel, attaquant du club lombard.

Dans un autre club italien, la Fiorentina, dix personnes ont été testées positives.

En Angleterre, l'entraîneur d'Arsenal, l'Espagnol Mikel Arteta, a été annoncé positif le 12 mars.

Luca Kilian, premier footballeur de première division allemande touché par le coronavirus, est lui tiré d'affaire.

En douze jours, au moins quatorze joueurs de la NBA ont contracté le nouveau coronavirus, dont la star de Brooklyn Kevin Durant. La majorité serait asymptomatique, selon le patron de la NBA Adam Silver.

La star de l'équipe de France de volley Earvin Ngapeth, qui évolue dans le club russe de Kazan, a été hospitalisé jeudi en raison du coronavirus.