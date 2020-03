La saison du pollen de bouleau a démarré en Belgique: attention à ne pas confondre les symptômes avec ceux du coronavirus

La saison du pollen de bouleau a officiellement démarré en Belgique et devrait durer environ cinq semaines, a indiqué lundi l'institut de santé publique Sciensano. Les symptômes d'allergie ne doivent pas être confondus avec ceux du rhume, de la grippe ou du Covid-19, rappelle-t-il. "Relativement précoce cette année", la saison du pollen de bouleau a officiellement démarré en Belgique. "Les fleurs de cet arbre sont matures, chargées en pollen et les conditions météorologiques actuelles favorisent la dispersion de cet allergène dans l'air", peut-on lire sur le site web de Sciensano.

En Belgique, on estime qu'au moins une personne sur 10 ressent des symptômes allergiques lorsqu'elle est exposée à des grandes quantités de pollen de bouleau. Des symptômes d'allergie "à ne pas confondre avec ceux du rhume, de la grippe ou du Covid-19", précise Sciensano.

Dans le cas d'une allergie, les symptômes tels que l'écoulement nasal, la toux, les difficultés respiratoires et la fatigue peuvent être ressentis dès qu'il y a exposition à des allergènes, notamment en cas de consommation de fruits comme la cerise, la pomme, la pêche, le kiwi ainsi que la plupart des fruits à coque tels que la noisette, la pistache ou l'amande. En effet, l'allergie au pollen peut se manifester par des allergies alimentaires, via un phénomène d'allergie "croisée". Contrairement à la grippe et au Covid-19, une allergie ne provoque ni fièvre, ni douleurs musculaires. En outre, il n'y a pas de période d'incubation pour une allergie. Enfin, la saison du pollen de bouleau dure en moyenne cinq semaines. En cas de grippe ou de rhume, les symptômes sont plus courts. Il est néanmoins recommandé d'appeler son médecin généraliste en cas de doute.

